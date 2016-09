Amy Poehler vence seu primeiro Emmy

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As comediantes Amy Poehler e Tina Fey entraram para a história do Emmy, o maior prêmio mundial da televisão, ao ganharem juntas neste sábado (10) o troféu de melhor atriz convidada de uma série de comédia. Esse foi o primeiro Emmy de Poehler e o nono de Fey. Elas venceram pela apresentação do episódio especial de Natal do "Saturday Night Live" no ano passado. Fey, aliás, já vencera um Emmy por sua imitação da política republicana Sarah Palin também no "SNL". Poehler e Fey não foram à cerimônia de premiação em Los Angeles -- uma parte dos Emmy são entregues neste fim de semana, mas vencedores das principais categorias serão anunciados só em 18 de setembro numa cerimônia com transmissão pela TV.