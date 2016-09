Coritiba perde para a Chapecoense, após cinco jogos invicto

Cesar Benitez: ele entrou em campo ainda no primeiro tempo (foto: Geraldo Bubniak/Agb)

O Coritiba perdeu a série invicta no Brasileirão sob o comando de Paulo Cesar Carpegiani. Na manhã deste domingo (11),o time foi derrotado pela Chapecoense por 1 a 0, em Chapecó (SC). A partida era válida pela 24ª rodada da competição.

Carpegiani chegou ao Coritiba há seis rodadas. Nesse período, foram três vitórias (Ponte Preta, Santos e Grêmio, tudo no Couto Pereira) e dois empates (Cruzeiro e São Paulo, ambos fora de casa), além da derrota neste domingo. O time paranaense ficou com os mesmos 29 pontos, dois acima da zona de rebaixamento – o Figueirense, 17º colocado, tem 27 pontos. A Chape não apenas venceu e foi a 34 pontos, mas também manteve a invencibilidade contra os coxas-brancas dentro da Arena Condá.

O próximo jogo do Coritiba será nesta quarta-feira (14). O time recebe o Corinthians no Couto Pereira. Kleber, artilheiro da equipe no Brasileirão (7 gols), é desfalque certo. A dúvida recai sobre o zagueiro Walisson Maia e o atacante Neto Berola, que deixaram a partida deste domingo ainda no primeiro tempo. O zagueiro sofreu uma lesão muscular. Já Berola foi encaminhado a um hospital, com suspeita de fratura no tornozelo direito.

ESCALAÇÕES

O Coritiba manteve a mesma escalação que moeu o Grêmio na última quarta-feira (7), com o zagueiro Walisson Maia improvisado na lateral-direita e três atacantes – Neto Berola pelo lado esquerdo, Iago pelo direito e Leandro centralizado. Kleber, artilheiro do time, recupera-se de lesão. A Chapecoense, por sua vez, entrou com os atacantes Kempes e Bruno Rangel juntos pela primeira vez no Brasileirão.

PRIMEIRO TEMPO

Nos primeiros minutos, o Coritiba levou pressão e teve que se virar com as bolas erguidas à área – cinco nos primeiros quatro minutos. Mas o time respondeu e forçou o goleiro Danilo a duas boas defesas. Aos 20 minutos, Walisson Maia sentiu uma lesão muscular e teve que sair de campo. Cesar Benitez entrou na lateral-direita. Dez minutos depois, Neto Berola sofreu falta de Thiego e saiu de campo com o tornozelo machucado. Evandro entrou.

A partir daí, o Coritiba passou a produzir menos. Mas correu risco de levar gol em apenas uma ocasião, na qual a Chapecoense finalizou quatro vezes em sequência. Ao fim do primeiro tempo, o Coritiba teve 50% de posse de bola e seis finalizações (três certas), contra nove (três certas e uma na trave) do adversário. “A gente veio com uma forma de jogar e perdeu isso no jogo (após as substituições)”, falou o lateral Juan.

SEGUNDO TEMPO

Para a etapa final, a Chapecoense veio com o atacante Lucas Gomes no lugar do volante Gil (ex-Coritiba). O time paranaense produziu pouco na frente. Ficou dependente das bolas paradas do lateral/meia Juan. E parecia se segurar bem na defesa. Mas isso durou até os 26 minutos. Arthur Maia cruzou e Kempes abriu o placar para o time da casa, de cabeça. Foi a única finalização certa da equipe catarinense em toda a segunda etapa.

Em sua última tentativa de mudar a equipe, Carpegiani trocou o lateral Juan pelo meia Ian, aos 37 minutos. Não surtiu efeito. O time paranaense, apesar do esforço e do maior número de finalizações – seis delas na direção do gol apenas no segundo tempo –, não conseguiu empatar. No fim, até o goleiro Wilson foi à área adversária, sem sucesso.

ESTATÍSTICAS

Na partida, o Coritiba teve 53% de posse de bola, somou 15 finalizações (nove certas) e apresentou 78% de eficiência nos passes. A Chapecoense com 47% de posse de bola, finalizou 12 vezes (quatro certas e uma na trave) e teve 78% de eficiência nos passes.

CHAPECOENSE 1 x 0 CORITIBA

CHAPECOENSE

Danilo; Gimenez, Thiego, Filipe Machado e Dener; Matheus Biteco, Gil (Lucas Gomes), Cleber Santana e Arthur Maia (Sergio Manoel); Kempes (Rafael Bastos) e Bruno Rangel. Técnico: Caio Júnior.

CORITIBA

Wilson; Walisson Maia (Cesar Benitez), Luccas Claro, Juninho e Juan (Ian); Alan Santos, João Paulo e Raphael Veiga; Iago, Leandro e Neto Berola (Evandro). Técnico: Paulo Cesar Carpegiani

Gols: Kempes (26-2º)

Cartões amarelos: Thiego, Gil, Evandro, Alan Santos, Juan

Árbitro: Diego de Almeida Real (RS)

Local: Arena Condá, em Chapecó (SC), domingo

LANCES DO JOGO

Primeiro tempo

4 – Cleber Santana cobra escanteio. Arthur Maia finaliza. A bola desvia na zaga e sai

5 – Alan Santos chuta de fora da área. A bola sai à esquerda

8 – João Paulo cobra falta de longe. Danilo salta e defende no canto direito.

9 – Juan cobra escanteio. A zaga afasta mal e Iago finaliza, para defesa de Danilo

14 – Alan Santos aproveita bobeira de Dener e chuta forte, cruzado, no alto do gol. Danilo faz grande defesa e põe para escanteio. Juan cobra e Walisson Maia cabeceia com perigo, mas para fora

25 – Cleber Santana cobra falta para a área. Wilson sai pelo alto e tira mal, mas isso evita que Arthur Maia finalize de cabeça

29 – Cleber Santana chuta de longe e manda por cima do gol

34 – Kempes recebe lançamento, passa por Juninho e Juan e tenta o chute de curva. A bola vai para fora

35 –Dener arrisca de longe e a bola sai à esquerda

38 – Juan cobra escanteio Juninho cabeceia com perigo, para baixo. A bola sai rente à trave direita

39 – A Chapecoense finaliza quatro vezes em seguida. Arthur Maia, de fora da área, acerta a trave esquerda. Gil chuta e Wilson defende. Bruno Rangel arremata e Juninho bloqueia. Na risca da área, Arthur Maia bate a gol e Wilson faz nova defesa

Segundo tempo

4 – Arthur Maia cobra falta e manda para fora

5 – Juan cobra falta para a área. Alan Santos cabeceia e Danilo faz grande defesa no canto esquerdo

7 – Juan cobra falta lateral e manda direto a gol. Danilo põe para escanteio

14 – Raphael Veiga arrisca de fora da área. A bola sai rente à trave esquerda

17 – Juan cobra escanteio para a área. Juninho cabeceia. A bola bate no braço de Filipe Machado. O árbitro manda seguir

18 – Cleber Santana aproveita sobra da defesa e chuta da meia-lua. A bola vai fora

23 – João Paulo bate de longe. A bola assusta, mas sai à esquerda

26 – Gol da Chapecoense. Arthur Maia tabela com Dener, recebe pela esquerda e cruza. Kempes ganha de Juan e Wilson pelo alto, na risca da pequena área, e marca de cabeça

31 – Leandro cruza da esquerda e Iago cabeceia. Danilo faz grande defesa

41 – Raphael Veiga cruza e Luccas Claro cabeceia. Danilo consegue a defesa

42 – Leandro arrisca de longe. A bola sai à direita

47 – Iago recebe na área e serve Leandro, que chuta a gol. A bola bate em Filipe Machado e não entra

48 – Leandro finaliza do bico da área. Danilo salta no canto direito e salva