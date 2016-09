ATUAÇÕES: Juan e Alan Santos são os melhores do Coritiba contra a Chape

O Coritiba não teve grandes destaques individuais na derrota de 1 a 0 para a Chapecoense, neste domingo (11), em Chapecó. As melhores notas foram para o lateral-esquerdo Juan e para o volante Alan Santos – ambos ficaram com 6,5. Por outro lado, ninguém na equipe ficou com uma nota inferior a 5,5.

Wilson (5,5)

Duas boas defesas. Seguro nas saídas de gol – menos na que resultou em gol

Walisson Maia (sem nota)

Uma cabeçada perigosa. Saiu com lesão muscular ainda no 1º tempo

Cesar Benitez (5,5)

Entrou aos 20-1º. Limitou-se a marcar. O gol saiu em seu lado

Luccas Claro (6,0)

Tirou quase tudo da área. Irregular na saída de bola

Juninho (6,0)

Salvou um gol e esteve firme, mas ficou perdido no lance do gol da Chape

Juan (6,5)

Bloqueou a lateral, foi bem no apoio e teve qualidade na bola parada

Ian (sem nota)

Entrou aos 37-2º. Jogou pouco tempo

Alan Santos (6,5)

Marcou bem e ainda levou perigo na frente

João Paulo (6,0)

Razoável na marcação. Errou alguns passes. Dois bons chutes de longe

Raphael Veiga (6,0)

Tentou armar o time, com erros e acertos.

Iago (6,0)

Razoável movimentação pelo lado direito. Uma cabeçada com perigo

Leandro (5,5)

Sumido no 1º tempo. No 2º, apareceu mais, mas não finalizou bem

Neto Berola (sem nota)

Arisco, mas saiu lesionado aos 30-1º.

Evandro (5,5)

Entrou aos 30-1º. Com ele, o ataque caiu de produção