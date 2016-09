Polícia prende três por perturbação de sossego e roubo no Litoral do Paraná

A Ação Integrada de Fiscalização Urbana (AIFU) da Polícia Militar do Paraná esteve no Litoral do Estado desempenhando a operação “Litoral Tranquilo” para reforçar a segurança e combater casos de perturbação de sossego durante o feriado da Independência. Até este domingo (11), três pessoas foram presas, cinco Termos Circunstanciados de Infração Penal (TCIPs) lavrados e um carro apreendido. Os trabalhos acontecem em conjunto com as equipes do 9º Batalhão de Polícia Militar (9º BPM), pertencente ao 6º Comando Regional da PM (6º CRPM).

Em Pontal do Paraná, entre 20 horas de terça-feira (6) e 4 horas de quarta-feira (7), as equipes abordaram nove pessoas e atenderam uma ocorrência de roubo em Praia de Leste. O crime foi por volta de 22 horas de terça-feira e os suspeitos fugiram num GM Corsa, de cor branca, sentido ao balneário de Ipanema. Uma equipe da AIFU fez a abordagem e prendeu três homens. Um deles portava uma arma e R$ 200 em dinheiro. Todos foram levados à delegacia de Pontal do Paraná, onde descobriu-se que dois dos detidos tinham mandados de prisão em aberto.

No município de Matinhos, entre os dias 6 e 7, os militares estaduais da AIFU fizeram cinco atendimentos, elaboraram dois Termos Circunstanciados de Infração Penal por perturbação do sossego e abordaram 20 pessoas. Também foram fechados dois estabelecimentos comerciais que possuíam irregularidades atendendo a solicitação de um promotor de Justiça.

Em Guaratuba, no mesmo período, foram feitos quatro atendimentos, dois Termos Circunstanciados de Infração Penal por perturbação de sossego, uma moto recolhida ao pátio por irregularidades, e emitidas cinco infrações de trânsito. As ações resultaram ainda na abordagem de 17 pessoas.