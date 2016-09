Neto Berola, do Coritiba, sofre fratura e deve perder resto da temporada

O atacante Neto Berola, do Coritiba, sofreu uma fartura no tornozelo direito neste domingo (11), na derrota para a Chapecoense. A confirmação foi feita pouco após o jogo, pela equipe médica do clube paranaense. A tendência é que ele perca o restante da temporada.

Neto Berola lesionou-se ainda no primeiro tempo, após sofrer uma entrada dura do zagueiro Thiego, da Chape, no meio-de-campo. Acabou substituído por Evandro aos 30 minutos de jogo. O atacante fez aplicação de gelo ainda no banco de reservas, mas foi encaminhado a um hospital em seguida para avaliações mais detalhadas. Um exame de imagem confirmou a fratura.