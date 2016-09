Equipe de goalball da Argélia chega ao Rio e é alvo de ironia do Comitê Paralímpico

LUÍS CURRO RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Depois de perder por W.O. (ausência) os dois primeiros jogos na Paraolimpíada, a delegação de goalball da Argélia enfim chegou ao Rio de Janeiro para disputar os dois que restam na primeira fase. De acordo com Craig Spence, chefe de mídia do Comitê Paralimpíco Internacional (CPI), as cinco jogadoras e os dois membros da comissão técnica desembarcaram na capital flumimense às 4h50 deste domingo (11). Spence repetiu a justificativa dos argelinos de que problemas de voos e conexões foram a razão do atraso. "Eles alegam que tiveram todos os problemas de transporte imagináveis." A equipe se preparou na Polônia para a Paraolimpíada do Rio. O CPI não identificou, segundo ele, nenhum voo cancelado ou atrasado para o Rio nos últimos dias que pudessem ter afetado a logística da Argélia. "Seis dias de atraso são uma piada", afirmou Spence. O comitê investiga o caso. Há rumores de que a equipe atrasou de propósito para não enfrentar Israel, país com quem não tem relações diplomáticas. Com o W.O., as argelinas perderam por 10 a 0 tanto a partida de quinta (8), cujo rival era a Alemanha, como a deste sábado (10), para as israelenses. Spence mostrava indignação e disse ter ficado muito "bravo" com o ocorrido. "A Polônia não é um lugar muito ruim para se deslocar de avião. Há outros aeroportos perto que oferecem voos ao Brasil, como o de Frankfurt [Alemanha]", declarou.. "Em seis dias é possível vir para o Rio de navio, dentro de um contêiner..." Ele explicou que a punição máxima, caso fosse comprovada a existência de má-fé, seria a exclusão do time da Paraolimpíada. Porém ele frisou ser preciso provar que o atraso foi proposital. "Uma troca de e-mails, por exemplo", seria uma evidência, afirmou o representante do CPI. O próximo adversário da Argélia é o Japão, às 15h30 desta segunda (12). Depois, enfrenta as brasileiras, na terça (13), às 11h30. Os dois jogos serão na Arena do Futuro, no Parque Olímpico da Barra. As chances de classificação para as quartas de final são reduzidas. E Spence até foi irônico sobre a realização dessas partidas. "O time está na Vila [Paraolímpica] e precisa pegar um ônibus para a arena [para jogar]. Vamos ver se consegue chegar." De ônibus, da Vila onde se hospedam os atletas até o Parque Olímpico não se demora mais que dez minutos. A reportagem não conseguiu contato com o Comitê Paraolímpico da Argélia para comentar o caso.