Orhan Pamuk diz que Turquia vive 'regime de terror'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O escritor turco Orhan Pamuk, vencedor do prêmio Nobel de literatura, descreveu a situação de seu país como um "regime de terror" logo após a prisão de um jornalista e seu irmão. As detenções ocorreram na esteira da tentativa fracassada de golpe de Estado que mergulhou o país no caos há dois meses. "Estou muito chateado, quero expressar minhas críticas mais ásperas contra a prisão do escritor Ahmet Altan, de um dos grupos mais importantes do jornalismo turco, e de seu irmão, Mehmet Altan, professor universitário e economista de renome", escreveu Pamuk, em um artigo publicado pelo jornal italiano "La Repubblica". "Na Turquia, estão fechando pouco a pouco em celas todas as pessoas que se atrevem a fazer críticas, inclusive mínimas, sobre as ações do governo, baseando-se no ódio mais feroz", continuou Pamuk. "A liberdade de pensamento já não existe. Estamos nos afastando a toda velocidade de um Estado de direito e vamos para um regime de terror." Pamuk, que já foi criticado pelo presidente Recep Tayyip Erdogan, não havia falado até agora dos expurgos realizados pelo governo. No sábado, a agência de notícias estatal Anadolu anunciou a prisão de Ahmet Altan e de seu irmão.