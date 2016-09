Depois do domingo de sol, chove no Paraná

(foto: Franklin de Freitas/Arquivo Bem Paraná)

O domingo (11) é ensolarado em todo o Estado. Nas faixas oeste e norte, as temperaturas máximas ultrapassaram os 30°C e os índices de umidade relativa do ar ficaram baixos já a partir do final da manhã.

Nesta segunda-feira (12), um sistema de baixa pressão atmosférica se intensifica sobre o norte da Argentina, aumentando a instabilidade no sul do Rio Grande do Sul no período da noite. No Paraná, os ventos que sopram do oceano provocam chuva fraca e ocasional no centro-sul, leste e sudeste do Estado no final do dia. A temperatura permanece bastante elevada nas regiões Oeste, Noroeste e Norte do Paraná.