O atacante Neymar Jr anunciou neste domingo (11) que vai iniciar uma carreira musical. O anúncio foi feito em seu perfil no Twitter, e, segundo o jogador, a primeira música será lançada em sua página do Facebook. "Vai ter #Neymusico nos palcos sim. Cola lá", escreveu o jogador, no Twitter. O atacante acabou vítima de diversos comentários nas redes sociais; nem todos o apoiavam e muitos deles o ironizavam. “A pessoa é um meme ambulante. Me poupe e se poupe”, dizia um internauta. “Como cantor é um ótimo jogador”, disse outro. Houve quem pedisse mais. “Se colocar o Justin Bieber no show, eu vou”.