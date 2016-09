Brasil tropeça no Egito e sofre derrota no voleibol sentado

(foto: Rio 2016/Alexandre Vidal)

A seleção brasileira masculina de voleibol sentado foi surpreendida pelo Egito neste domingo (11) e conheceu sua primeira derrota nos Jogos Rio 2016. Vice-campeã mundial, a equipe contou com o apoio da torcida no Pavilhão 6 do Riocentro, mas acabou superada no tie-break pelos africanos, que venceram por 3 a 2, com parciais de 25/18, 13/25, 25/23, 10/25 e 15/13. A derrota coloca o Brasil na segunda colocação do Grupo A, com um ponto, atrás dos egípcios, que somam dois. Alemanha e Estados Unidos, que estão zerados, se enfrentam neste domingo.

Para garantir sua vaga nas semifinais, o Brasil precisará derrotar os alemães em seu último jogo na primeira fase, na terça (13), às 20h30. O capitão Fred foi o maior pontuador do Brasil na partida, com 24 pontos marcados. O veterano Giba marcou 17 pontos. Os destaques da vitória egípcia foram o capitão Hesham Elshwikh, que marcou 19 pontos, e Elsayed Moussa, que anotou 17.