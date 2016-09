Vôlei sentado tem gigante de 2,46 metros de altura

(foto: Rio 2016/Paulo Mumia))

Na cerimônia de abertura dos Jogos Paralímpicos Rio 2016, do meio para o final do desfile das delegações, chamou muita atenção um paratleta iraniano que se esforçava para acompanhar os companheiros e se destacava pela estatura extremamente elevada. Era Morteza Mehrzadselakjani, de 2,46m de altura, homem mais alto de seu país e atleta com estatura mais elevada dos Jogos Paralímpicos. "Super trunfo” do Irã na busca pela medalha de ouro no voleibol sentado, o gigante vem sendo preparado para ser o melhor do mundo no esporte. “É o nosso gigante iraniano, estamos aqui para mostrar ao país a estreia dele”, disse Valiallah Shojaee, jornalista da TV estatal do país, no Pavilhão 6 do Riocentro, durante a estreia do gigante iraniano nos Jogos, contra a China, na noite de sábado. “Mas ele ainda não é muito famoso”.

Morteza Mehrzad nasceu em 1987 e, aos 16 anos, já ultrapassava 1,90m de altura. Diagnosticado com acromegalia, um distúrbio raro que provoca forte descontrole dos hormônios de crescimento, foi personagem de uma reportagem sobre o tema na TV local há cinco anos. Um dirigente de um clube iraniano viu Mehrzad e teve a ideia de lapidá-lo para o voleibol sentado.

A vantagem era óbvia: com a estatura elevada, ele seria uma barreira quase que intransponível na rede. Foram cinco anos de iniciação no esporte, passando por clubes menores até chegar à seleção nacional, em março deste ano. Embora já tenha sido campeão e melhor atacante da Copa Intercontinental, sua primeira competição pela equipe, é no Rio 2016 que enfrenta o primeiro grande desafio para se tornar referência neste esporte. “Demos a ele a plataforma para ser campeão Paralímpico. Estamos o preparando para fazer história. E ele quis isso para a vida dele”, explicou o técnico Hadi Rezaeigarkani, após o Irã estrear no grupo B vencendo a China sem dificuldades por 3 sets a 0.



Em sua estreia Paralímpica, o grandalhão caiu nas graças do público brasileiro. Depois de começar o jogo no banco de reservas, foi à quadra quando o placar marcava 13 x 8 para os iranianos no segundo set. Os aplausos foram instantâneos. “Olha o gigante do Irã”, anunciou o apresentador de esporte da arena, após ele marcar seu primeiro ponto. Foram seis no total, em menos de seis minutos em quadra. Tempo suficiente, porém, para perceber que seu tamanho ultrapassa em muito a rede e que sua imagem destoa fortemente dos adversários e até mesmo de seus companheiros.

Merhzad claramente ainda não executa com perfeição os fundamentos do esporte. Mas seus ataques são poderosos e quase sempre passam muitos centímetros acima dos bloqueadores adversários, que pouco podem fazer para pará-lo. No momento em que bloqueou um chinês no melhor estilo “monster block”, a arquibancada reagiu com um uníssono “ohhhhh”, impressionada. A cereja do bolo foi fechar o set em 25/13 com um saque forte que o líbero chinês não conseguiu receber (veja no vídeo abaixo). Comemoração nas arquibancadas, adotando o “time do gigante”, enquanto que ele voltou para o banco, de onde assistiu ao restante do jogo.