Juiz manda sites retirarem números de pesquisa Datacenso do ar

O Juiz da 1ª Zona Eleitoral, João Luiz Manassés de Albuquerque Filho, concedeu três liminares no final da tarde de sábado (10) determinando a retirada imediata de matérias publicadas nos sites do Jornal Impacto Paraná, PSDB e do perfil do Facebook de Rafael Greca, que apresentavam suposto resultado de pesquisa do Instituto Datacenso, registrada sob número 04405/2016. A pena de multa-diária é de R$ 5 mil.

