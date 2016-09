Israel Stroh bate chinês na semi e garante medalha inédita

(foto: ITTF)

Israel Stroh acaba de fazer história. 12º colocado no ranking mundial da Classe 7 do tênis de mesa, ele derrotou neste domingo (11) o chinês Yan Shuo (5º colocado no ranking da Classe 7) na semi-final, garantindo, assim, a primeira medalha brasileira no individual em uma Paralimpíada. A vitória de Stroh foi dramática por 3 sets a 2, parciais de 11-7, 5-11, 11-8, 5-11 e 11-9, em 33 minutos.

Agora ele faz a final paralímpica na segunda-feira (12), contra o número 1 do mundo, o britânico Will Bayley, de quem Stroh venceu na estreia do torneio paralímpico.