Paranaguá só vacinou 20% do público alvo contra a dengue

Após anúncio do Governo do Estado da prorrogação do prazo para a vacinação contra a dengue em Paranaguá até o dia 24 de setembro, a Prefeitura de Paranaguá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), segue com programação intensa de concessão de vacinas à população nas unidades municipais de saúde e em locais-extras. Cidadãos de Paranaguá que tenham idade de nove anos até os 44 anos, 11 meses e 29 dias, e ainda não tomaram a vacina, devem procurar receber a sua dose, que reduz em 65% a possibilidade de pegar a doença, diminui drasticamente as chances de internação e de quadro grave da dengue, bem como reduz a incidência viral da doença entre os munícipes.

Com relação aos horários e locais de vacinação da dengue, as unidades municipais de saúde da Vila Guarani, Vila Garcia, Jardim Iguaçu, Serraria do Rocha, Vila do Povo e CAIC, estão atendendo os munícipes no horário das 8h às 17h, enquanto o Centro de Referência no combate à Dengue (CRD) está à disposição no horário das 8h às 20h. Na sede da Secretaria de Saúde e na unidade de saúde Rodrigo Gomes, na Ilha dos Valadares, a vacinação da dengue está sendo concedida exclusivamente no período da tarde, enquanto as vacinas de rotina são disponibilizadas pela manhã. Além disso, as vacinas contra a dengue estão sendo disponibilizadas na Feira da Lua, realizada semanalmente na terça-feira na Praça dos Leões e na quinta-feira no Aeroparque, no horário das 18h às 21h.

Até o último final de semana, segundo a Sesa, da totalidade dos 91 mil cidadãos destinados a receberem as doses, menos de 20% procuraram ser vacinados nas unidades de saúde do município e outros postos de vacinação, algo que demonstra a necessidade de que os munícipes que ainda não receberam a sua dose procurem se vacinar o quanto antes nas unidades de saúde e pontos-extras de vacinação. As vacinas foram concedidas pelo Governo do Estado, por meio da Sesa e 1ª Regional de Saúde, com aplicação feita nos munícipes por parte dos profissionais de saúde da Prefeitura, nas unidades de saúde e na própria sede da Semsa, entre outros locais-extras determinados para que a vacina chegue ainda mais perto da população.

A vacina é aprovada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e Ministério da Saúde, bem como já foi testada por mais de 20 anos pelo laboratório fabricante antes de chegar aos pacientes. Seguindo determinação do laboratório fabricante, a Sesa determinou este prazo e a faixa etária para ser vacinada, visto que foi esta a idade-alvo mais afetada pela dengue durante a epidemia, bem como a faixa etária onde a vacina é mais efetiva.

Recentemente, a 1ª Regional de Saúde alertou que a circulação viral da dengue continua acontecendo em Paranaguá e o risco ainda da doença retornar a níveis alarmantes ainda existe, inclusive com focos de criadouros do Aedes Aegypti já detectados neste momento. Além de colaborar na saúde de cada paciente, a vacina reduz a circulação viral da doença, colaborando com toda a sociedade. Segundo a Sesa, a vacina é fácil de ser tomada e não causa nenhum sintoma, apenas uma possível ardência e vermelhidão no local de aplicação.

A Prefeitura ressalta que, além da vacinação, continua trabalhando constantemente com seus funcionários e equipamentos no trabalho de limpeza na eliminação de possíveis criadouros do Aedes Aegypti em logradouros públicos, bem como nos seus prédios públicos. Além disso, equipes do município atuam na conscientização dos cidadãos, ressaltando que a dengue é uma luta de todos, onde os munícipes devem colaborar continuamente, fazendo a limpeza constante das residências e eliminando possíveis criadouros.