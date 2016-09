Sesc dedica semana à literatura

"O Brasil na minha obra" é o tema da 35ª Semana Literária Sesc PR e XIV Feira do Livro Editora UFPR que ocorre simultaneamente em 22 cidades paranaenses, de hoje a 17 de setembro. Serão promovidos encontros com escritores, reflexões e debates sobre como o brasileiro se vê retratado na ficção literária contemporânea.

Em Curitiba, o evento ocorre na Praça Santos Andrade. Para homenagear a cultura paranaense e toda a forma como é manifestada, traz uma instalação inspirada em gravura de Poty Lazzarotto e uma mostra de curta-metragens produzidos por cineastas paranaenses. Além disso, ocorre o lançamento da Coletânea de Contos Infantis, resultado da seleção dos trabalhos recebidos em concurso. Os contos foram selecionados pela escritora Glória Kirinus e ilustrados por Simon Taylor, contando com a participação de escritores das cidades de Apucarana, Campo Largo, Cascavel, Curitiba, Guarapuava, Londrina, Tomazina e Umuarama.

Neste ano, o público poderá trazer de casa um livro de literatura e efetuar a troca, gratuitamente, por um dos 500 títulos disponíveis. Também haverá um espaço destinado à leitura. Com desconto mínimo de 20%, haverá a comercialização de livros por 25 editoras e livrarias.

As inscrições para as mesas-redondas com os escritores Conceição Evaristo, Beto Silva, Letícia Wierzchowski, Marcia Tiburi, Miguel Sanches Neto, Marina Colasanti, Ana Paula Maia, Raphael Montes já estão abertas e as vagas são limitadas.

Para realizar a inscrição e ter e acesso à programação completa é necessário acessar o site www.sescpr.com.br/semanaliteraria.