Com dois de Pablo, Atlético vence e volta a ser o melhor mandante

Pablo comemora gol sobre o Internacional: artilheiro do time no Brasileirão, empatado com André Lima e Hernani (foto: Franklin de Freitas)

O Atlético Paranaense venceu por 2 a 1 o Internacional, nesse domingo (dia 11) à tarde, na Arena da Baixada, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time paranaense ficou em 6º lugar, com 36 pontos (quatro abaixo do G4). A equipe gaúcha está em 16º lugar, com 27 pontos – colado na zona de rebaixamento.

Com a vitória, o Atlético voltou a ser o melhor mandante do Brasileirão, agora com 9 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Nesse quesito, fica empatado com o Palmeiras, que também somou 29 pontos em 12 jogos em casa.

ARTILHEIRO

Pablo marcou 2 gols na partida e chegou a 4 no Brasileirão. Ele é o artilheiro do time na competição, empatado com Hernani e André Lima. No total do ano, Pablo soma 7 gols. É o vice-artilheiro do time na temporada, empatado com Hernani e atrás de André Lima, que soma 12.

ARBITRAGEM

O Inter pediu pênalti aos 20 minutos do 1º tempo. Nico López caiu após dividir com Weverton. O árbitro não marcou. O lance é polêmico.

MÁ FASE

Antes de pegar o Inter, o Atlético só tinha sofrido cinco derrotas nos seis jogos anteriores. Já a equipe gaúcha estava invicta há quatro partidas – vinha de duas vitórias e dois empates.

TÉCNICO

O técnico Paulo Autuori completou 42 jogos no comando do Atlético, agora com 19 vitórias, 8 empates e 15 derrotas.

PROTESTOS

O jogo foi marcado por vários protestos nas arquibancadas. Parte da torcida xingou em coro o presidente do Conselho Deliberativo, Mario Celso Petraglia. O provável motivo para o descontentamento é o desmanche do elenco durante o Brasileirão. No segundo tempo, um grupo situado no setor das torcidas organizadas mostrou uma faixa com a frase: "Diretoria, seja verdade"

ESCALAÇÕES

Os desfalques do Atlético eram Paulo André (suspenso) e quatro lesionados: Deivid, Nikão, João Pedro e Cleberson. Autuori manteve o esquema tático 4-2-3-1 de sempre. A linha de três meias tinha Pablo (esquerda), Yago (direita) e Rossetto (centro). O Inter não tinha Paulão e Fabinho. Celso Roth armou o time no 4-2-3-1.

PRIMEIRO TEMPO

O jogo começou com gol, já no 1º minuto. Após cobrança de lateral direta para a área, Valdívia cabeceou no ângulo. Aos 7 minutos, Sidcley saiu lesionado. Nicolas entrou. O Inter mostrou força física e qualidade na marcação. Com a bola, o time gaúcho levou algum perigo em boas jogadas individuais do quarteto ofensivo. O Atlético teve organização e trabalhou a bola com paciência, mas só conseguiu levar perigo em chutes de fora da área – principalmente com Hernani e Otávio. Foram poucas jogadas ofensivas das duas equipes nessa etapa. O Furacão chegou ao empate aos 39. Depois de escanteio, Hernani pegou rebote e chutou forte. O goleiro espalmou e Pablo aproveitou.

SEGUNDO TEMPO

O 2º tempo começou com gol. Já no 1º minuto, Léo cruzou e Pablo, de cabeça, fez 2 a 1. O Inter reagiu e colocou uma bola na trave aos 10. Aos 13, Lucas Fernandes entrou no lugar de Yago. Aos 18, o Inter fez duas substituições: saíram Eduardo Henrique e Seijas e entraram Ceará e Vitinho. O Atlético seguiu atacando e usando muitos cruzamentos e chutes de fora da área. O Inter pouco criou nesse período do jogo. Aos 27, entrou o meia Anderson no lugar do atacante Valdívia. Não adiantou. O Atlético seguiu melhor até o fim. Aos 41, o zagueiro/volante Marcão entrou no lugar de Rossetto.

ESTATÍSTICAS

O Atlético teve 53% de posse de bola, 17 finalizações (6 certas) e 7 escanteios. O Inter somou 13 finalizações (5 certas) e 4 escanteios. Os dados são do WhoScored.

PRINCIPAIS LANCES

Primeiro tempo

1 – Gol do Inter. Artur cobra lateral direto para a área. Aylon desvia de cabeça. Valdívia cabeceia no ângulo.

10 – Rossetto cruza rasteiro para Hernani, na entrada da área. Ele chuta. A bola desvia na zaga e sai.

18 – Otávio chuta de longe. Danilo espalma no canto.

20 – Nico López recebe na área. Weverton sai por baixo. O atacante cai e pede pênalti. Lance polêmico.

30 – Falta de média distância. Seijas bate no canto. Weverton espalma.

39 – Gol do Atlético. Nicolas bate escanteio. Hernani pega o rebote e chuta. O goleiro espalma. Pablo aproveita o rebote e chuta no canto.

45 – André Lima chuta de fora da área. A bola vai ao lado.

Segundo tempo

1 – Gol do Atlético. Depois de cobrança de lateral, Léo cruza para a 2ª trave. Pablo cabeceia no canto.

2 – Hernani chuta de longe. O goleiro espalma no canto.

10 – Valdívia cruza rasteiro. Léo tira dentro da pequena área. William aproveita e toca para Nico Lopez, na cara do gol. Ele chuta na trave.

18 – Após cruzamento e bate e rebate, André Lima chuta perto, ao lado do gol.

20 – Hernani chuta de longe. O goleiro espalma para escanteio.

33 – Nico López chuta de fora da área. Weverton segura.

36 – Cobrança de lateral para a área. Aylon desvia de cabeça. Vitinho cabeceia, mas Léo bloqueia.

40 – Nicolas cobra escanteio para a 1ª trave. André Lima cabeceia perto, sobre o gol.

46 – Nico Fernández chuta da entrada da área. Weverton espalma.

ATLÉTICO 2 x 1 INTER

Atlético: Weverton; Léo, Thiago Heleno, Wanderson e Sidcley (Nicolas); Otávio, Hernani, Yago (Lucas Fernandes), Rossetto (Marcão) e Pablo; André Lima. Técnico: Paulo Autuori

Inter: Danilo Fernandes; William, Eduardo, Ernando e Artur; Rodrigo Dourado, Eduardo Henrique (Ceará), Seijas (Vitinho), Valdívia (Anderson) e Nico López; Aylon. Técnico: Celso Roth

Gols: Valdívia (1-1º), Pablo (39-1º e 1-2º),

Cartões amarelos: Artur, Aylon (Inter).

Árbitro: Paulo Schleich Vollkopf

Público: 12.756 pagantes (14.498 total)

Renda: R$ 298.250,00

Local: Arena