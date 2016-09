Sport vence clássico de virada e se afasta de zona de descenso

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Sport conseguiu uma virada incrível sobre o Santa Cruz na Ilha do Retiro. O time da casa bateu o rival por 5 a 3 neste domingo (11), em uma partida que teve sete gols somente no segundo tempo. Com a vitória, o Sport foi aos 30 pontos, pulando para a 13ª colocação. O Santa Cruz segue na vice-lanterna, com 20 pontos. Na quarta-feira (14), o Santa Cruz recebe o Atlético-PR. Um dia depois, o Sport visita o Atlético-MG. Precisando desesperadamente somar pontos para chegar à reta final do Brasileiro com chances de permenecer na elite, o Santa Cruz partiu para cima do Sport logo no começo da partida. A proposta ofensiva surtiu resultado logo aos 6 minutos, quando Keno, depois de chutar em cima de um adversário, aproveitou o rebote e abriu o placar com um chute colocado no canto esquerdo do goleiro Magrão. Após o gol de Keno, o Santa Cruz recuou suas linhas de marcação, permitindo que o Sport ficasse mais com a bola e levasse mais perigo ao goleiro Tiago Cardoso. Faltava, entretanto, mais organização na articulação das jogadas. Neto Moura, Paulo Roberto e Diego Souza, com dificuldades na construção das jogadas e abusando dos erros em passes e cruzamentos, não conseguiam abastecer Rogério e Ruiz. A primeira grande oportunidade do Sport veio aos 35 min da etapa inicial. Diego Souza acertou cruzamento para Neto Moura, que cabeceou com firmeza e só não empatou porque Tiago Cardoso fez uma defesa incrível. Dois minutos depois, o goleiro tricolor voltou a brilhar e evitou o gol de Rogério em um chute cruzado. O bombardeio do Sport no fim da primeira etapa teve seu último capítulo aos 47 minutos. Ruiz, de dentro da área, cabeceou e obrigou Tiago Cardoso a fazer mais uma grande defesa. No rebote, Durval teve boas condições para igualar o placar, mas mandou para fora. As recomendações de Doriva no intervalo para que o Santa Cruz voltasse a pressionar o Sport funcionaram logo no início da etapa final. Os visitantes ampliaram em um belo chute do meia João Paulo, aos 6 min. Ele dominou na entrada da área e, com muita categoria, não deu chances de defesa a Magrão. O Sport não se abateu com o segundo gol do Santa Cruz e continuou em busca da reação. Dois minutos após o gol de João Paulo, Diego Souza cobrou falta da direita e Durval se antecipou à zaga tricolor para desviar de cabeça. Enquanto o time da casa lutava pelo segundo gol, João Paulo, de longe, acertou o travessão de Magrão. Aos 24 min, um vacilo do Santa Cruz deixou Rodney Wallace em boas condições para empatar o jogo. O lateral não desperdiçou a oportunidade, anotou o segundo gol do Sport e levou a torcida rubro-negra ao delírio na Ilha. Quando a equipe rubro-negra dava sinais de que chegaria à virada, o Santa Cruz jogou um balde de água fria na reação do time da casa. Dois minutos separaram o empate do Sport do terceiro gol dos visitantes. Bruno Moraes, entre os zagueiros, aproveitou assistência de Keno e cabeceou para as redes. Em um clássico imprevisível, Luís Ruiz escorou cruzamento de Diego Souza, deixando o Sport vivo no jogo e os ânimos acirrados entre os atletas. Diego Souza e Derley se desentenderam no gramado e foram expulsos. E, nos minutos finais, veio a vitória rubro-negra. Aos 44, Vinícius Araújo recebeu passe de Luís Ruiz e definiu a virada do Sport. Dois minutos depois, Everton Felipe garantiu o quinto gol e a vitória com um belo chute de média distância. SPORT Magrão; Samuel Xavier, Matheus Ferraz, Durval e Rodney Wallace; Rithely, Paulo Roberto (Everton Felipe), Neto Moura (Apodi) e Diego Souza; Rogério e Ruiz. T.: Luiz Alberto Silva SANTA CRUZ Tiago Cardoso; Léo Moura, Néris, Danny Morais e Allan Vieira; Uillian Correia, Derley e João Paulo; Pisano (Arthur), Keno (Jadson) e Bruno Moraes (Wallyson). T.: Doriva Estádio: Ilha do Retiro, no Recife Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS) Gols: Keno, aos 7 min do 1º tempo; João Paulo, aos 4, Durval, aos 6, Rodney Wallace, aos 25, Bruno Moraes, aos 27, Ruiz, aos 35, Vinícius Araújo, aos 44, e Everton Felipe, aos 46 do 2º tempo Cartões amarelos: Ruiz, Apodi (SPO) e Derley (STA) Cartões vermelhos: Diego Souza (SPO) e Derley (STA)