Avaliamos a BMW 320i nacional

Série 3 tem alto padrão de acabamento (foto: Divulgação)

Avaliamos o primeiro modelo da BMW produzido no Brasil, em Santa Catarina estado com bastante sotaque alemão, na fábrica de Araquari, cerca de 150 quilômetros de Curitiba, o o 320i Sport Active Flex tem preço inicial de R$ 164.950,00 nas concessionárias Euro Import, que nos cedeu o automóvel. O carro além do design moderno, traz em seu DNA a marca BMW, que é sinônimo de veículos potentes e de extrema qualidade.

Equipado com o motor 2.0 turbo e caixa automática de oito velocidades, o sedã tem potência de 184 cv e 27,5 kgfm de torque (gasolina ou etanol) que acelera de 0 a 100 km/h em 7,3 segundos e alcança 235 km/h de velocidade máxima.

No modelo testado estão presentes itens como seis airbags, controles de estabilidade e tração, acendimento automático dos faróis, retrovisores rebatíveis com pista, sensor de chuva, seletor de modos de condução, ar condicionado automático, volante com paddle shifts, bancos dianteiros com ajuste elétrico, rodas aro 173 e sistema de áudio com Bluetooth. Funções como “Regeneração de Energia de Frenagem” e “Auto Start/Stop” são mimos do veículo, que ainda tem pneus run-flat (sem câmara e que podem rodar mesmo com furos, em velocidade menor), “Chamada de Emergência Inteligente” (aciona serviço de auxílio da BMW em caso de colisão) e “Teleservices” (avisa sobre revisão ou substituição de peças e componentes).

Ícone do segmento de sedãs esportivos, com mais de 14 milhões de unidades produzidas no mundo ao longo de quatro décadas, o BMW Série 3 tem refinamento em seu design, alto padrão de acabamento, e esportividade em seu desempenho.