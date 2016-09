Patinete elétrico é brincadeira para adultos

Patinete foi lançada na China em 2015 (foto: Divulgação)

A importadora Seev traz para o Brasil a patinete elétrica, diferente da tradicional, na qual o condutor aciona o equipamento em pé, de forma manual, a patinete elétrica Seev, tracionada por motor de 800 w e bateria de íon-lítio de 60V 12 AH, permite ao usuário sentar-se sobre o banco sustentado por haste fixado na roda traseira.

As dimensões da patinete elétrica Seev são de 1.756 mm (comprimento), 750 mm (largura) e 700 mm (altura), peso bruto de 51 kg e distância entre rodas de 1.296 mm. Na construção do equipamento foram utilizados muitas peças e componentes de uma bicicleta comum, mas com pneus de 18x9,5 polegadas (o que aliás proporciona muita estabilidade ao condutor), freio dianteiro com disco hidráulico de 180 mm e o traseiro de 160 mm.

Em relação à performance, a patinete tem autonomia de até 80 km, a uma velocidade constante média de 15 km/h, vence rampas de 18º e sua capacidade de frenagem, em piso seco, é de apenas 1,2 metro a 20 km/h, e de 3,1 metros com piso molhado. A vida útil da bateria é de 1.500 ciclos de carregamento ou cerca de 5 anos.

A patinete elétrica Seev chega ao consumidor brasileiro por R$ 6,5 mil. A garantia do produto é de 12 meses. O equipamento chega em apenas uma versão, mas permite customização com acessórios extras, como de segurança, assento adicional e kit de adesivagem.