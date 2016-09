Superesportivo LaFerrari para ajudar vítimas de terremoto

(foto: Divulgação)

Sergio Marchionne, o chefão da Ferrari, anunciou que a montadora vai produzir uma unidade extra do supersportivo LaFerrari para ajudar as vítimas do terremoto que atingiu a região central da Itália. A versão com capota fixa da LaFerrari deixou de ser fabricada em 2015, totalizando 499 unidades, e preço de tabela de US$ 1,3 milhão (cerca de R$ 4,22 milhões na conversão direta), mas a unidade especial certamente será arrematada por um valor mais alto. A LaFerrari é um veículo híbrido, combinando motor V12 naturalmente aspirado com outro elétrico, rendendo potência combinada de 963 cv. A tração é traseira.com traz estrutura e carroceria de fibra de carbono.