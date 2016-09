ATUAÇÕES: Pablo e Hernani foram os melhores

(foto: Franklin de Freitas)

SAIBA MAIS Com dois de Pablo, Atlético vence e volta a ser o melhor mandante

O Atlético Paranaense foi superior ao Internacional na maior parte do jogo, principalmente à organização tática da equipe. O Furacão sofreu um gol logo no 1º minuto da partida e se manteve tranquilo. Soube esperar os momentos certos para atacar. No aspecto individual, os destaques foram Hernani, com seus potentes chutes de fora da área, e Pablo, perfeito nas finalizações e inteligente taticamente, sempre abrindo espaços com boa movimentação.

Weverton (6,5)

Fez três boas defesas. Cometeu um pênalti (não marcado pelo árbitro).

Léo (6,5)

Fez o cruzamento para o 2º gol. Batido no 1º gol. Eficiente nos demais lances.

Thiago Heleno (6,0)

Batido no 1º gol. Roubou 9 bolas. Bastante exigido.

Wanderson (5,5)

Perdido no lance do 1º gol. Fora isso, irregular. Alguns errinhos.

Sidcley (sem nota)

Saiu lesionado aos 7 minutos do 1º tempo.

Nicolas (6,0)

Entrou aos 7-1º. Acertou quatro cruzamentos. Bem na bola parada.

Otávio (6,0)

Fez 7 desarmes. Acertou 6 lançamentos. Eficiente e seguro.

Hernani (7,5)

Decisivo no 1º gol. Cinco chutes a gol – todos perigosos. Roubou 10 bolas.

Yago (5,0)

Um bom cruzamento. Fora isso, participou pouco do jogo.

Lucas Fernandes (5,0)

Entrou aos 13-2º. Foi o mais caçado do time (4 faltas), mas quem mais perdeu bolas (5).

Rossetto (6,0)

Fez 4 passes para finalizações. Foi quem mais acertou passes no time (88%).

Marcão (sem nota)

Entrou aos 42-2º. Jogou pouco tempo. Sem nota.

Pablo (7,5)

Marcou dois gols, lutou e criou chances.

André Lima (5,5)

Dois passes para finalizações. Incomodou a zaga na área.