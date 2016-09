Coronel da PM é preso no Rio sob suspeita de estuprar menina de 2 anos

FELIPE DE OLIVEIRA RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um coronel reformado da Polícia Militar foi preso na madrugada deste domingo (11) sob suspeita de ter estuprado uma menina de dois anos dentro de um carro, no bairro de Ramos, na zona norte do Rio. De acordo com a polícia, os agentes receberam a denúncia de que um veículo suspeito estaria estacionado durante a madrugada nas proximidades de um posto de gasolina na rua Barreiros. Os PMs afirmam que, ao chegarem ao local, encontraram a menor nua sendo molestada pelo coronel de 62 anos, no banco de trás do carro. Ainda segundo os agentes, durante a abordagem, o suspeito teria chegado a oferecer dinheiro aos PMs para que não fosse feito o registro do caso; um dos policiais registrou a oferta em vídeo. Os PMs recusaram o suborno e deram voz de prisão ao coronel, que foi encaminhado para a Cidade da Polícia. A Polícia Civil informou que o homem foi preso em flagrante pelos crimes de estupro de vulnerável e corrupção ativa, por ter tentado subornar os policiais. A criança foi entregue aos responsáveis legais e será encaminhada à Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima, para prestar depoimento. O Conselho Tutelar foi acionado e irá auxiliar na investigação do caso. Já o coronel foi encaminhado para a Unidade Prisional da PM, em Niterói, na região metropolitana do Rio. A reportagem ligou para o telefone da residência e para o celular do coronel, porém não conseguiu encontrá-lo. A Polícia Civil não passou nenhum contato de advogado do suspeito.