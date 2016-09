Brasil vence o Irã no basquetebol em cadeira de rodas

(foto: Rio 2016/Brandão)

O Brasil está perto de superar sua melhor campanha no basquetebol em cadeira de rodas nos Jogos Paralímpicos. A seleção masculina venceu o Irã por 73 a 50 neste domingo (11) na Arena Olímpica do Rio e ficou muito perto de uma vaga nas quartas-de-final dos Jogos Rio 2016. Caso confirme a classificação, o país irá bater o nono lugar obtido em Pequim 2008.

Com duas vitórias e duas derrotas, o Brasil tem seis pontos e é o terceiro colocado no Grupo B. A equipe enfrenta a Alemanha, quarta colocada com cinco, na última rodada, na segunda (12), às 21h45, e, se vencer, garantirá a vaga e, no mínimo, a quinta colocação. Quatro equipes de cada chave avançam às quartas-de-final.

Marcos Sanchez foi o cestinha da vitória brasileira com 25 pontos. Leandro Miranda marcou 20 pontos e Erick Silva fez 16. Pelo Irã, Omir Hadiazhar, com 19 pontos, e Morteza Ebrahimi, com 13, foram os únicos a ultrapassar os dez pontos. “Nosso mérito foi ter jogado bem na defesa. Quando o sistema defensivo funciona, o ataque vai bem”, disse o brasileiro Amauri Viana.