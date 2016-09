Desfalcado, Santos vence o Corinthians de virada e fica perto do G4

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com gol do veterano Renato no fim da partida, o Santos venceu o Corinthians por 2 a 1, de virada, na Vila Belmiro, e se aproximou do G4 no Campeonato Brasileiro. O Corinthians abriu o placar aos 36 minutos do primeiro tempo, com Marlone, após boa tabela com Rodriguinho. No segundo tempo, o Santos voltou melhor e empatou com Vitor Bueno aos 25 minutos, em cobrança de pênalti cometido pelo zagueiro corintiano Yago. A virada veio com Renato, de cabeça, aos 40 minutos da segunda etapa. A equipe santista estava desfalcada de jogadores importantes como o lateral direito Victor Ferraz, o meia Lucas Lima e o centroavante Ricardo Oliveira. Com o resultado, o Santos chegou aos 39 pontos e aparece na quinta colocação. O time do técnico Dorival Júnior se aproximou do time corintiano, que tem 40 pontos e se manteve em quarto. Na próxima rodada, o Santos enfrenta o Botafogo, fora de casa, na quarta-feira (14). Já o Corinthians visita o Coritiba no mesmo dia. SANTOS Vanderlei; Daniel Guedes (Caju), Gustavo Henrique, Luiz Felipe e Zeca; Renato, Thiago Maia (Vecchio), Jean Mota e Vitor Bueno (Walterson); Copete e Rodrigão. T.: Dorival Júnior CORINTHIANS Cássio; Fagner, Vilson, Balbuena e Uendel; Camacho, Giovanni Augusto (Willians), Marlone, Rodriguinho e Lucca (Romero); Gustavo (Marquinhos Gabriel). T.: Cristóvão Borges Estádio: Vila Belmiro, em Santos Árbitro: Raphael Claus (SP) Gols: Marlone, aos 36 min do 1º tempo; Vitor Bueno, aos 25, e Renato, aos 40 min do 2º tempo Cartões amarelos: Copete, Vecchio (S) e Fagner (C) Público: 8.610 Renda: R$ 434.160,00