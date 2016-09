Autuori agradece apoio da torcida e elogia “força mental” do time

(foto: Franklin de Freitas)

O técnico do Atlético, Paulo Autuori, destacou a atitude dos jogadores na virada sobre o Internacional, nesse domingo à tarde, e o apoio da torcida. “Um time mentalmente forte, que não se deixou abalar pelo gol cedo. E tomou conta do jogo de novo”, disse o treinador, em entrevista coletiva. “Tenho que agradecer o apoio da torcida. Tomar um gol tão cedo, não é fácil. E a torcida apoiou. Quero agradecer esse apoio, que é fundamental”, afirmou.

Autuori destacou que o time tem demonstrado força no Brasileirão na hora de reagir ao placar adverso. “Temos mostrado sempre poder de reação até agora. Mas não podemos ficar sempre reagindo”, disse. “Dos 14 jogadores que usamos hoje, oito são da formação”, afirmou, destacando a participação dos atletas revelados nas categorias de base. “Paralelo à necessidade de resultados, o clube está criando estrutura para formação, dando força aos jogadores formados na casa”, disse.

Sobre a irregularidade do time durante a competição, com fraco desempenho em uma rodada e boa performance na partida seguinte, Autuori atribuiu esse fator à inexperiência do elenco. “Essa oscilação do jovem é normal”, disse. “E não temos equipe pronta. Mesmo assim, não sofremos muito com as jogadas construídas do Inter”, comentou.