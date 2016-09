No Rio, Flu tenta vencer o Atlético-MG para se aproximar do G4

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Fluminense tem a chance de se reaproximar do G4 do Campeonato Brasileiro nesta segunda-feira (12). No encerramento da 24ª rodada, o time tricolor recebe o Atlético-MG, no estádio Giulite Coutinho, em Mesquita (RJ), às 20h. Com 34 pontos, o Fluminense é apenas o décimo colocado, mas uma vitória pode deixá-lo a apenas três pontos do Corinthians, que seria hoje o último time classificado para a Libertadores. Com derrotas para Palmeiras e Botafogo nas últimas duas rodadas do Brasileiro, o Flu também precisa vencer para continuar longe da zona de rebaixamento. Para o zagueiro Henrique, atuar em casa, com o apoio da torcida, será fundamental para um vitória nesta segunda. “Agora é pensar pra frente, teremos um jogo muito importante na segunda-feira. Tem muito campeonato pela frente ainda e temos tudo para mudar as coisas novamente”, disse o defensor. Henrique ainda falou sobre o duelo particular com o centroavante Fred, ídolo nas Laranjeiras e que agora defende o Atlético-MG. “Sabemos da qualidade não só do Fred, mas de toda a equipe do Atlético-MG, só que vamos jogar diante da nossa torcida e temos totais condições de sair com um bom resultado”, afirmou o zagueiro. O único desfalque tricolor é o volante Pierre. A tendência é que o técnico Levir Culpi escale Douglas no meio-campo. No Atlético, a ordem é vencer o Flu no Rio e se manter próximo dos líderes Palmeiras e Flamengo. A novidade no time de Marcelo Oliveira é o retorno do goleiro Victor e do volante Júnior Urso, ambos recuperados de lesões. FLUMINENSE Júlio César; Wellington Silva, Gum, Henrique e William Matheus; Douglas, Edson, Cícero e Gustavo Scarpa; Wellington e Henrique Dourado (Samuel). T.: Levir Culpi ATLÉTICO-MG Victor; Carlos César, Leonardo Silva, Edcarlos e Fábio Santos; Rafael Carioca, Lucas Cândido, Maicosuel, Robinho, Lucas Pratto e Fred. T.: Marcelo Oliveira Estádio: Giulite Coutinho, em Mesquita (RJ) Horário: 20h Árbitro: Eduardo Tomaz de Aquino Valadao (GO)