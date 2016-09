Comprar um imóvel em leilão custa até 40% menos

Oferta de imóveis aumentou por causa da inadimplência e da crise econômica (foto: Franklin de Freitas)

A compra de um imóvel pode ser concretizada com a batida de um martelo! E abaixo do preço de mercado. Isso é possível com a aquisição em um leilão com até 40% de redução de valor. Em casos excepcionais, esse porcentual pode chegar a 70%. A maioria dos bens foi retomada por bancos devido à inadimplência do antigo proprietário, mas há, também, aqueles oriundos de dívidas trabalhistas ou cíveis.

Para quem atua profissionalmente nesse mercado, o leilão é uma forma barata e bastante acessível para se conseguir comprar um imóvel. No entanto, não é uma aquisição para ser feita por amadores.

Também não dá para fechar o negócio contando que já vai pegar as chaves e se mudar imediatamente. “Mesmo que o imóvel tenha ido a leilão por decisão da Justiça, o antigo proprietário pode ingressar com vários recursos para tentar reavê-lo ou, simplesmente, para protelar a entrega”, alerta o advogado Bence Pál Deák.

Atualmente, os leilões são realizados de duas formas: física e online. Para Luis Moreira, leiloeiro da Sodré Santoro Leilões, houve um crescimento de 70% no número de imóveis ofertados nos leilões no primeiro semestre deste ano, na comparação com igual período em 2015.

Moreira afirma que isso se deve ao fato de o País estar passando por uma situação complicada que, consequentemente, resultou no aumento da inadimplência e na retomada de imóveis. Ele ressalta, ainda, que o momento é propício para quem deseja comprar um empreendimento em leilão. “Além de o desconto ser vantajoso, alguns bancos estão começando a aceitar o parcelamento em até 72 parcelas, o que torna a compra ainda mais atraente.”