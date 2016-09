Estudar o edital é o primeiro passo

SAIBA MAIS Comprar um imóvel em leilão custa até 40% menos

O caminho que antecede a batida do martelo deve ser trilhado com muita cautela pelo comprador, para que o negócio seja realmente rentável. “O interessado precisa ler atentamente o edital, ver toda a descrição do imóvel, se está ocupado ou não, por exemplo, e conferir todas as informações possíveis a respeito do empreendimento”, diz o advogado Alexandre Berthe.

Ele também ressalta que imóveis ainda ocupados pelo antigo dono são os que oferecem os preços mais atraentes, porque inclui-se no cálculo do valor uma depreciação por conta disso. No entanto, o arrematante passa a ser o responsável pela retirada dos moradores.

De acordo com o advogado Bence Pál Deák, também é importante observar se o valor avaliado pelo imóvel já foi impugnado pelo antigo dono ou não. “Se houver divergência neste sentido, a chance de ele entrar com uma ação pedindo a anulação do leilão é maior.” Uma dica importante de Deák para quem deseja comprar um imóvel em leilão é nunca pagar o valor de mercado.