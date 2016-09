Palestra sobre o Direito em Shakespeare

O UniBrasil Centro Universitário recebe hoje, às 10 horas, no Auditório Renê Dotti, o professor doutor José Roberto de Castro Neves, que virá proferir palestra sobre o tema “O Direito em Shakespeare”, e fazer o lançamento do livro “O mundo é um palco – Shakespeare 400 anos: um olhar brasileiro”, de que é coautor na companhia de Fernanda Montenegro, Gustavo Franco, Liana Leão, Joaquim Falcão, José Ernesto Bologna, Theófilo Silva e Pedro Bial.

O evento é parte do projeto Academia UniBrasil, com apoio do Mestrado em Direito do UniBrasil, OAB PR, Centro Europeu e Casillo Advogados. “É destinado a todos aqueles que desejam aprofundar seus conhecimentos sobre tão importante autor”.