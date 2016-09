De virada, Santos supera desfalques e vence o Corinthians

EDUARDO RODRIGUES SANTOS, SP (FOLHAPRESS) - Baixinho perto dos zagueiros, com seu 1,78 m de altura, Renato usou a cabeça e a sua experiência para dar a vitória ao Santos sobre o Corinthians neste domingo (11). Aos 37 anos, o meia santista mostrou mais uma vez o seu poder de decisão. Quando o jogo estava empatado por 1 a 1, ele se adiantou à zaga em uma cobrança de escanteio aos 40 min do segundo tempo e cabeceou para virar um jogo que se encaminhava para o fim.

Com a ausência de Ricardo Oliveira, o veterano ganhou a faixa de capitão e foi o responsável por comandar o time em campo, função que costuma fazer mesmo quando não tem a braçadeira. Ele se mostrou mais nervoso do que o habitual, principalmente quando a equipe sofreu o gol de Marlone, aos 36min do primeiro tempo.

As broncas do volante parecem ter surtido efeito para o segundo tempo. O Santos voltou com uma postura mais ofensiva e evitou contra-ataques corintianos. Aos 25 min, Vitor Guedes não desperdiçou o pênalti cometido pelo zagueiro corintiano Yago e deixou tudo igual.

O empate, porém, não servia para nenhuma das equipes que ainda sonham com o troféu do Nacional e, aos 30 min, Cristóvão Borges fez uma substituição que mudaria o rumo do jogo. O técnico corintiano tirou o meia mais ofensivo Giovanni Augusto para colocar o volante Willians e reforçar a marcação. Os donos da casa se aproveitaram da falta de ofensividade corintiana e passaram a dominar a partida, empurrados pelos mais de 8.000 torcedores presentes na Vila.

Aos 40 min, então, apareceu Renato. Em meio aos zagueiros do Corinthians, o volante subiu mais alto e deu a vitória à equipe praiana. Ao fim do clássico, foi ele quem mais comemorou, chamando a torcida para cantar mais alto e comemorar os 39 pontos e a quinta colocação no Brasileiro.

O Santos estava desfalcado de jogadores importantes como o lateral direito Victor Ferraz, o meia Lucas Lima e o centroavante Ricardo Oliveira. "Aqui é um grupo, todos treinam para ter chances e mostram que estão agarrando. É uma vitória do grupo todo. Quem entrou, nos ajudou", disse o meia, que também fez um gol no fim da partida no torneio ainda na segunda rodada contra o Coritiba. Naquela ocasião, o gol saiu aos 51 min.

"O Renato não vem de hoje fazendo essa campanha. A sequência em que ele trabalha em todos os jogos, a frequência e o equilíbrio que ele dá para a equipe. A postura e liderança que tem, é fundamental. Vem a cada dia melhorando mais, é impressionante a longevidade dele", disse o técnico santista Dorival Júnior.

Já a equipe da capital paulista amargou a sua quarta derrota seguida fora de casa. O último triunfo aconteceu no dia 31 de julho, diante do Internacional, no Beira-Rio. "Teve um erro, o Renato ganhou na cabeça. Foi o primeiro gol que levamos de escanteio. Lutamos, mas infelizmente não foi como queríamos", lamentou o goleiro Cássio. Apesar do retrospecto desfavorável fora de casa, os corintianos continuam na quarta posição com 40 pontos, mas veem o título ficar mais distante. O líder Palmeiras, que ainda enfrenta o Grêmio neste domingo, pode ir aos 49 pontos.

SANTOS

Vanderlei; Daniel Guedes (Caju), Gustavo Henrique, Luiz Felipe e Zeca; Renato, Thiago Maia (Vecchio), Jean Mota e Vitor Bueno (Walterson); Copete e Rodrigão. T.: Dorival Júnior

CORINTHIANS

Cássio; Fagner, Vilson, Balbuena e Uendel; Camacho, Giovanni Augusto (Willians), Marlone, Rodriguinho e Lucca (Romero); Gustavo (Marquinhos Gabriel). T.: Cristóvão Borges

Estádio: Vila Belmiro, em Santos Árbitro: Raphael Claus (SP) Gols: Marlone, aos 36 min do 1º tempo; Vitor Bueno, aos 25, e Renato, aos 40 min do 2º tempo Cartões amarelos: Copete, Vecchio (S) e Fagner (C) Público: 8.610 Renda: R$ 434.160,00