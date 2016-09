Vagas para deficientes

No dia 17 de setembro, o Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação do Estado do Paraná (Seac-PR) realiza o cadastramento de candidatos às vagas de trabalho para pessoas com deficiência. O evento acontece como parte da programação da Ação Nacional Febrac – Limpeza Ambiental. O cadastro será feito no Museu Oscar Niemeyer, a partir das 9h30.

É um dia de cidadania realizado simultaneamente em várias capitais brasileiras, em que os empresários, trabalhadores e fornecedores do segmento de Asseio e Conservação, adotam um local e se unem para fazer a limpeza e manutenção de um importante ponto da cidade visando levar um conceito de limpeza e cidadania para a comunidade. A divulgação das vagas para pessoas com deficiência, faz parte da programação em Curitiba.