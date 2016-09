Tendas montadas na Praça Santos Andrade para a Feira do Livro e a Semana Literária da UFPR e dos Sesc (foto: Franklin de Freitas)

De segunda-feira (12) até o próximo sábado (17), serão realizadas a XIV Feira do Livro Editora UFPR e a 35ª Semana Literária & Feira do Livro Sesc. A programação será composta por mesas, palestras, encontros e oficinas e contará com a presença de 18 editoras e seis livrarias. A feira acontece em tendas montadas na praça Santos Andrade, com atividades a partir das 10 horas.

Promovida pelo Sesc em parceria com a Universidade Federal do Paraná (UFPR), a Semana Literária traz, em sua abertura, uma mesa-redonda sobre a representação do Brasil e da cultura brasileira nas obras literárias. As autoras Conceição Evaristo e Letícia Wierzchowski discutirão o tema com mediação de José Carlos Fernandes, hoje, a partir das 19h30, no auditório montado na Praça Santos Andrade.

Amanhã, Rogério Pereira fará a mediação da mesa-redonda “Vamos Falar de Quê?”, com Miguel Sanches Neto e Márcia Tiburi. No dia 16, o destaque fica por conta da palestra com a presidente da Academia Paranaense de Letras, Chloris Casagrande Justen, sobre a história da academia, que em 2016 completa 80 anos. Ainda na sexta-feira, Ana Paula Maia e Marina Colassanti abordam o lugar da literatura na vida do indivíduo e na sociedade.

Além de Curitiba, a Semana acontece simultaneamente em outras 21 cidades paranaenses, sempre discutindo o tema “O Brasil na minha obra”, com reflexões e debates sobre como o brasileiro se vê retratado na ficção literária contemporânea.