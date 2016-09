Unibrasil realiza dia de oficinas para estudantes

O UniBrasil Centro Universitário realiza na próxima sexta-feira o tradicional evento Um Dia no UniBrasil. Durante toda a manhã, das 8 às 12 horas, a instituição receberá estudantes do ensino médio de escolas públicas e particulares para que possam vivenciar o ambiente universitário de forma prática e envolvente por meio de oficinas. Além disso, todos poderão tirar dúvidas sobre os cursos e profissões e utilizar a infraestrutura do campus do UniBrasil, que conta com 150 mil metros quadrados.

Os alunos serão recepcionados por uma equipe multidisciplinar e receberão um material informativo com as atividades, horários, locais e capacidade. Diversos setores também estarão mobilizados para orientar os futuros universitários como o de Financiamento Estudantil, que poderá explicar sobre as opções de financiamento ofertadas pelo UniBrasil e opções que melhor se encaixam para o orçamento de cada aluno.

A programação ainda terá momentos livres para que os visitantes possam conhecer o campus e os diferenciais de uma instituição de ensino referência.