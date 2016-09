A Semana Nacional do Trânsito contará com uma programação diferente para as crianças em Curitiba. De 16 a 25 de setembro será realizada no Parque Barigui a primeira edição do iCities Kids — um evento que propõe a discussão dos problemas atuais e futuros das cidades entre os estudantes do ensino fundamental. A ideia é buscar novos entendimentos e disseminar conceitos de sustentabilidade entre os pequenos, a fim de formar cidadãos que contribuam para uma vida melhor e mais colaborativa.

Os promotores do iCities Kids montarão uma "mini cidade inteligente" ao lado do Salão de Atos, no Parque Barigui. Por meio dela serão abordados temas como educação no trânsito e mobilidade, sustentabilidade, geração de energias renováveis e robótica. Durante a semana, as atividades serão voltadas a alunos da rede municipal de ensino e, aos sábados e domingos (17, 18, 24 e 25 de setembro), será aberto ao público que quiser levar ao evento crianças entre 7 e 11 anos, acompanhadas dos pais.

Dentro do tema educação para o trânsito os estudantes contarão com atividades em três modais: pedestre, bicicleta e carro elétrico.