Tanto no caso do transtorno bipolar como no da depressão, um dos maiores inimigos dos pacientes ainda é o preconceito. De acordo com a professora de psiquiatria da Universidade de Brasília Maria das Graças de Oliveira, não é raro que pessoas evitem o tratamento por terem preconceito contra o acompanhamento psiquiátrico e os medicamentos de controle da doença.

“Essas pessoas precisam saber que vão viver muito melhor se fizerem o tratamento”, destacou a médica em entrevista à Agência Brasil. No caso da depressão, é comum a administração de antidepressivos para o controle da doença. Já no caso do transtorno bipolar, o controle é feito com estabilizadores de humor e complementado com terapia comportamental.