Transtornos de humor internam 16 pessoas por dia no Paraná

Embora não haja diferenças de prevalência entre os sexos com relação aos transtornos de humor, o diagnóstico entre o sexo feminino é muito mais comum. No Paraná, por exemplo, dos 48.163 pacientes internados entre 2008 e 2016 um total de 32.583 são mulheres e 15.580, homens. Isso significa que 67,65% dos pacientes são do sexo feminino e 32,35% do sexo masculino.

A diferença nos diagnóticos se explica, segundo especialistas, pelo fato de as mulheres cuidarem mais da saúde do que os homens. Outro fator, porém, também tem influência. É que no caso das mulheres as variações hormonais do ciclo menstrual e do pós-parto também podem interferir para desencadear crises.