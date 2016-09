Movimento de retorno das praias pela BR-277 foi intenso entre o final da tarde e a noite de ontem (foto: Franklin de Freitas)

O Índice ABCR de atividade referente ao mês de agosto apresentou queda de 2,8% na comparação com julho, considerando dados livres dos efeitos sazonais. O índice que mede o fluxo de veículos nas estradas concedidas à iniciativa privada é produzido pela Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias em conjunto com a Tendências Consultoria Integrada. No período, o fluxo de veículos leves recuou 2,3% e o de pesados 2,5%, nessa mesma base de comparação.

“Em agosto, o fluxo reverteu mais que integralmente a elevação do mês anterior (2,1%). O desempenho negativo foi influenciado tanto pelo fluxo de veículos pesados como de leves, visto que ambos apresentaram retração em magnitude”, afirma Rafael Bacciotti, economista da Tendências Consultoria.

“O menor dinamismo dos veículos leves converge com o processo de ajuste do mercado de trabalho, com destaque para a contração do contingente de pessoas ocupadas e para a trajetória de retração dos rendimentos”, afirma Bacciotti. “No fluxo de pesados, apesar do segundo resultado consecutivo de retração, a expectativa é que o ritmo de queda não seja intensificado nos próximos meses. A tendência é de melhora incipiente manifestada por parte dos principais indicadores industriais”, completa.

Feriado

O fluxo de veículos no retorno do feriado da Independência e da Padroeira de Curitiba — Nossa Senhora da Luz dos Pinhais — foi grande nas rodovias que cruzam a Capital. Na BR-277, o movimento sentido Litoral para Curitiba foi intenso durante praticamente todo o dia, com pico acima dos 2 mil carros por hora após as 18 horas.

Houve lentidão na saída da PR-407 entre os quilômetros 5 e 10 sentido para a BR-277, por causa do grande número de veículos deixando as cidades do Litoral.

Na BRs 376 e 116 também foi registrado movimento acima do normal por conta da volta do feriado prolongado, mas sem congestionamentos significativos, informaram as concessionárias dos trechos.