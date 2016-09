Pavimentação de estradas rurais vai a 27 cidades

A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística está com convênios em andamento para pavimentação e melhorias de estradas rurais de 27 cidades do Norte Central e Norte Pioneiro do Estado. Dos 27 convênios, 11 foram firmados agora em 2016. Ao todo 344 mil moradores serão beneficiados com as obras.

O investimento é de R$ 21,3 milhões, sendo que R$ 19,2 milhões são do Governo do Paraná e R$ 1,06 milhão de contrapartida dos municípios. As obras incluem pavimentação, com asfalto ou pedras poliédricas, de estradas rurais e vias urbanas das cidades. No total serão pavimentados 100,3 quilômetros nos 27 municípios contemplados.

Uma das cidades que recebe estas obras é Pinhalão. O convênio está em andamento desde 2014 para pavimentar 6 quilômetros, com pedras irregulares, da Estrada Municipal até o Distrito de Lavrinha. O investimento é de R$ 1,2 milhão e as obras seguem até 2017. A obra vai beneficiar centenas de moradores e produtores locais da região.

Neste ano uma das cidades contempladas com o convênio é Rolândia. Será refeita a pavimentação, adequação de drenagem, colocação de meio-fio e reconstrução de aterro num trecho de 2 quilômetros da Estrada dos Pioneiros.