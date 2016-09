Desde o início do feriado da Independência e da Padroeira de Curitiba, a Secretaria Municipal de Trânsito (Setran) realiza uma operação especial no entorno da Rodoferroviária. Para dar maior fluidez ao trânsito da Avenida Affonso Camargo, o acesso da avenida à alça lateral do Viaduto do Capanema fica fechado entre 5 e 9 horas de hoje. No mesmo horário, o acesso para a área dos fundos da Rodoferroviária só poderá ser acessada por táxis e veículos autorizados.