Sanepar esclarece foto de ninho de cobras

A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) esclarece, em nota, que a foto do ninho de cobras na caixa de proteção de um hidrômetro (medidor de água), veiculada na coluna Curitiba Mil Grau, na página 9 da edição do Bem Paraná de sexta-feira, 9, não é de nenhuma residência atendida pela empresa no Estado.

A empresa ressalta ainda que não utiliza a marca de hidrômetros estampada da foto. O modelo de caixa protetora também não é o mesmo utilizado pela Sanepar. O nome da pessoa citada na nota também não corresponde ao quadro funcional de nenhuma das duas empresas que prestam serviços de corte de água à Sanepar na região de Pinhais. A empresa não realiza corte de água em véspera de feriados, feriados ou finais de semana.