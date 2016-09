Seac tem vagas para deficientes

O Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação do Estado do Paraná (Seac-PR) fará o cadastramento de candidatos às vagas de trabalho para pessoas com deficiência. O evento acontece como parte da programação da Ação Nacional Febrac – Limpeza Ambiental. É um dia de cidadania realizado simultaneamente em várias capitais brasileiras, em que os empresários, trabalhadores e fornecedores do segmento de Asseio e Conservação, adotam um local e se unem para fazer a limpeza e manutenção de um importante ponto da cidade visando levar um conceito de limpeza e cidadania para a comunidade.

A divulgação das vagas para pessoas com deficiência, faz parte da programação em Curitiba.

As vagas são para desempenhar as mais variadas funções, como: serventes de limpeza, ascensorista, copeira, telefonista entre outras. Os novos contratados recebem capacitação profissional gratuita em cursos ministrados pela Fundação do Asseio e Conservação do Estado do Paraná (Facop). São vagas de trabalho com carteira assinada, cursos, treinamentos e um dos maiores pisos salariais da categoria no Brasil.



O cenário da ação na Capital Paranaense será o Museu Oscar Niemeyer. Além do cadastramento dos interessados nas vagas, o tradicional atrativo turístico também será palco para a 1ª Olimpeza – a Olimpíada da Limpeza, que terá ênfase na demonstração da limpeza de vidros.

O evento é realizado pela Febrac, Seac, Siemaco Curitiba e Facop. Conta com patrocínio do Benefício Social e da Karcher. É apoiado pela Humsol e pelo Museu Oscar Niemeyer.

Serviço

O que: Oferta de vagas para deficientes

Quando: 17 de setembro de 2016, a partir das 9h30

Onde: Museu Oscar Niemeyer – Rua Marechal Hermes, 999 – Centro Cívico

Quanto: gratuito. Informações: 3323-1201.