Servidores das federais param

Os servidores técnico-administrativos da Universidade Federal do Paraná (UFPR) e da Universidade Tecnológico do Paraná (UTFPR), realizam uma semana de paralisação de hoje até a sexta-feira. Hoje, a categoria faz uma assembleia às 9 horas e prepara a participação em uma caravana que segue para Brasília.

O comunicado do sindicato dos servidores exclui os trabalhadores contratados pela Funpar, que não aderem à paralisação desta semana. Até a sexta-feira ainda serão realizados debates e outras ações pelo Sinditest em unidades de Curitiba.