Eduardo Cunha (PMDB): perda de apoio na reta final (foto: Antonio Cruz/Agência Brasil)

Quase um ano após o início do processo, a Câmara Federal deve votar nesta segunda-feira (12) o processo de cassação do deputado afastado e ex-presidente da Casa, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), por quebra de decoro parlamentar. Ele é acusado de ter mentido à CPI da Petrobras em março de 2015, ao dizer que não mantinha “qualquer tipo de conta no exterior”.

Nos últimos dias, Cunha esteve em seu apartamento funcional em Brasília. Os antigos aliados não se esforçam tanto na defesa dele. O deputado, contudo, ainda tenta convencê-los a faltar à sessão de hoje ou se abster na votação para evitar a cassação. E ainda cobra favores e espaço concedidos nos tempos em que era o “chefão” da Casa.

Apesar dessa articulação de Cunha, o atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), projetou haverá um número elevado de deputados presentes à sessão. Tanto que admite abrir a votação a partir de 400 presentes no plenário. Maia afirma que faltas serão descontadas e adiantou que deve negar as questões de ordem, que costumam emperrar o processo.

A votação na Câmara não será secreta, o que pode pesar contra a absolvição do deputado. Os parlamentares podem se sentir pressionados a votar contra ele, para evitar a pressão popular.

O desfecho do processo de cassação ocorre 355 dias depois de aberto. Cunha foi citado na Operação Lava Jato, acusado de ter conta secreta na Suíça – embora ele sempre tenha negado. Isso foi a base para a abertura de processo contra ele. O deputado foi afastado da presidência da Câmara em 5 de maio, sob o argumento que atrapalhava as investigações. Em 14 de junho, o processo de sua cassação foi aprovado no Conselho de Ética da Câmara.

Nesse meio-tempo, Cunha articulou a votação do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Descontente com o fracasso de um acordão com o então governo, o deputado decidiu acatar um dos pedidos para afastar a presidente. Em março, o PMDB de Temer e Cunha rompeu oficialmente com Dilma.