O brasileiro Felipe Gomes garantiu hoje a medalha de prata na categoria 100 metros da classe T11 do atletismo nas Paraolimpíadas do Rio. Ao lado do guia Jonas Silva, marcou o tempo de 11s08. O ouro ficou com o americano David Brown, com 10s99, e o bronze foi para Ananias Shikongo, da Namíbia, que cruzou a linha de chegada em 11s11.

Até a final, Felipe, medalhista de bronze em Londres nesta mesma prova, foi o mais rápido entre os brasileiros em todas as fases. Na etapa classificatória, foi o quarto no geral ao vencer a quarta bateria com 11s22. Nas semifinais, perdeu para Browne, mas classificou-se com o segundo melhor tempo: 11s05.