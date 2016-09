São Paulo registra nova manifestação

Ato convocado pela Frente Brasil Popular e Povo Sem Medo reuniu milhares de pessoas ontem em frente ao vão do Masp, na Avenida Paulista. Manifestantes, partidos e organizações estudantis começaram a se concentrar durante a tarde, pedindo a saída de Michel Temer da Presidência e eleições diretas.

A manifestação foi pacífica e contou com um carro de som e batucadas. “Desde dia 29, não param os protestos. E agora, conseguimos uma coisa diferente: a presença tanto de movimentos sociais quanto da sociedade. Tem famílias, jovens, idosos, todos pedindo o ‘Fora Temer’”, afirma Raimundo Bomfim, coordenador da Central de Movimentos Populares - que integra a Frente Brasil Popular. Até o final da tarde não havia uma contagem do número de manifestantes, mas a expectativa era de 15 mil pessoas.

O protesto começou às 14 horas, com a presença de bandeiras de movimentos sociais e organizações, como a Central Única dos Trabalhadores (CUT). Quando gritavam, alguns transeuntes e ciclistas acompanhavam, espontaneamente, o coro do “Fora Temer”. A expectativa é que o grupo siga pela Paulista e desça pela Av. Brigadeiro Luis Antônio até o Monumento dos Bandeirantes, no Ibirapuera.

Figuras políticas como a candidata à Prefeitura de São Paulo pelo PSOL, a deputada Luíza Erundina, o presidente nacional do PT, Rui Falcão, (PT) e o prefeito e candidato à reeleição Fernando Haddad (PT) também passaram pela concentração. Segundo Erundina, é impossível desassociar a eleição municipal da pauta nacional. “(O impeachment) é a coisa principal da nossa luta. Nesta campanha não dá para separar as duas coisas, não dá para sair da rua enquanto não derrubado o último golpista. É em São Paulo que a gente vai fortalecer esta resistência”, disse.