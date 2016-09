Dia ‘D’ de Cunha

Após um longo período desde que foi proposto ao Conselho de Ética o processo de cassação do mandato do então presidente da Câmara Eduardo Cunha (PMDB-RJ), finalmente a votação chega ao plenário nesta segunda-feira (12). Todas as atenções do país, e da imprensa estrangeira, se voltam para o Congresso Nacional. A expectativa é com relação à presença de parlamentares suficientes para ter quórum e os votos necessários para cassar o mandato de Cunha, que não terá direito a voto. Se ele for mesmo cassado, são necessários 257 votos, parlamentares ainda alliados estimam que em uma semana sairá sua prisão.

Tiro de Cunha

A julgar pela impressão de parlamentares ainda fiéis que estiveram com Eduardo Cunha nos últimos dias, o notório deputado cairá atirando. E o primeiro alvo será Moreira Franco, seguno anota Lauro Jardim.

Sabatina

Já abertas as inscrições para a sabatina, de 19 a 23 de setembro, aos nove candidatos a prefeitura de Curitiba. O evento é realizado pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), em parceria com o portal Bem Paraná e Comunicare. As inscrições estão abertas e devem ser realizadas no www.eventick.com.br/sabatina-puc-bem-parana-eleico. O auditório tem o número de cadeiras limitadas para 300 pessoas.

Saúde e...

... educação cidadã. Estas serão as bandeiras prioritárias do cirurgião dentista Paulo Cunali, que decidiu este ano se candidatar pela primeira vez a um cargo político. No dia 2 de outubro, ele vai disputar pelo Partido Novo uma das 38 cadeiras da Câmara de Vereadores de Curitiba.

Recibo?

“O meu corrupto não pode ser melhor nem pior que os outros corruptos”. De Odarlone Orente, candidato a prefeito do PT durante debate em Londrina.

Investimentos

Em oito meses, os investimentos contratados pelo Governo do Paraná já somam R$ 1,094 bilhão, volume que já supera tudo que foi investido no ano passado, de R$ 1,031 bilhão. O valor empenhado de janeiro a agosto é 126% superior ao registrado no mesmo período do ano passado (R$ 484,6 milhões), de acordo com dados da Secretaria de Estado da Fazenda.

Sem reajuste

O presidente Michel Temer (PMDB), na primeira entrevista após ser oficializado no cargo, disse ser contra o reajuste dos ministros do STF, uma conta de R$ 5 bilhões e fonte de atrito permanente com a base aliada. Temer disse ainda que a partir de agora será “mais presidente”, em referência ao período em que esteve como interino, quando recuou e teve que aceitar mudanças.

Além fronteira

Autoridades paraguaias revelaram no final da última semana, que bandidos brasileiros que operam no país puseram a cabeça do presidente do país, Horacio Cartes, a prêmio - 5 milhões de dólares para quem o matar. A oferta, segundo o ministro-chefe da Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai, Hugo Vera, teria partido do Primeiro Comando da Capital (PCC).