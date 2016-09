(foto: Bope)

Dois homens, envolvidos no roubo do carro de um militar estadual, foram presos na madrugada de sábado (10/09) em Colombo, na Região Metropolitana. Um dos suspeitos, de 20 anos, levou a esposa do proprietário do automóvel como refém e foi preso por policiais do Batalhão de Operações Especiais (BOPE).

