EUA lembram o 11 de setembro

Obama: “Americanos não devem ceder ao medo” (foto: Air Force Tech. Sgt. Brigitte N. Brantley)

Os Estados Unidos pararam às 8h46 (9h46, no horário de Brasília) de ontem para homenagear as quase 3 mil vítimas do maior ataque terrorista contra o país em toda a sua história. Neste mesmo horário, há exatos 15 anos, um avião com destino a Los Angeles era jogado intencionalmente contra a Torre Norte do World Trade Center, deixando o mundo inteiro em estado de choque. Menos de 20 minutos depois, outra aeronave atingiu a Torre Sul - ambos os edifícios desabariam menos de duas horas mais tarde.

Às 09h37, um terceiro avião foi jogado pelos sequestradores contra o Pentágono, nos arredores de Washington.

Às 8h46 de ontem, os norte-americanos relembraram os ataques de 11 de setembro com um minuto de silêncio no Ground Zero, o marco zero dos atentados, em Nova York.

O momento de maior comoção foi durante a leitura dos nomes das quase 3 mil pessoas que perderam a vida nos ataques, incluindo os bombeiros e policiais que faleceram nas operações de socorro.

Outros cinco minutos de silêncio ainda foram realizados para relembrar os choques do segundo, do terceiro e do quarto avião e a queda de cada uma das Torres Gêmeas. O mesmo aconteceu na Casa Branca e no Pentágono, onde o presidente Barack Obama fez um breve discurso.

No pronunciamento, ele disse que o “espírito do 11 de setembro” insta a defender não apenas o país, mas também os “ideais” dos Estados Unidos. “Os americanos não devem ceder ao medo. Sabemos que a nossa diversidade, a nossa herança variada, não é uma fraqueza, mas nossa maior força”, declarou.

Obama disse que “grupos extremistas como o grupo Estado Islâmico e a Al-Qaeda sabem que eles nunca poderão derrotar os EUA, então eles se concentram em tentar disseminar o medo”.