Hillary passa mal e deixa cerimônia

A candidata democrata à presidência dos EUA, Hillary Clinton, deixou a cerimônia em homenagem às vítimas dos atentados terroristas em 11 de setembro de 2001 ontem em Nova York, depois que ela se sentiu mal por causa do calor, disse o porta-voz de sua campanha, Nick Merrill

A democrata participou da cerimônia no Marco Zero por 1h30 esta manhã para “prestar homenagem e cumprimentar algumas das famílias das vítimas”, disse Merrill. Ela foi levada ao apartamento de sua filha “e está se sentindo muito melhor”, acrescentou seu porta-voz.