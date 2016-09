Mais de 100 mortos depois de acordo

Desde a noite de sexta-feira, quando Estados Unidos e Rússia chegaram a um acordo para uma trégua na Síria, mais de 100 pessoas já morreram em bombardeios contra áreas dominadas por rebeldes no país árabe. Apenas em Idlib, um ataque a um mercado no último sábado (10) causou a morte de 60 indivíduos e deixou outros 90 feridos. Já na província de Aleppo, foram registrados 45 falecimentos. O pacto entre Washington e Moscou prevê que a trégua entre em vigor a partir do anoitecer de hoje. Se o cessar-fogo for respeitado, Rússia e EUA iniciarão uma colaboração militar para combater grupos terroristas, como a Frente al Nusra e o Estado Islâmico. O objetivo final do acordo é criar condições para a retomada das negociações de paz entre rebeldes e o regime de Bashar al Assad.